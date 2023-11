El DT de Atlético recordó cuando intervino en un conflicto callejero

“Hubo algo que no me pareció, y yo en mi vida me manejo así, no miro para otro lado. Fui, y simplemente intervine porque había algo que no me gustó que estaba pasando. Con respeto se solucionó, el chico se pudo ir. Hay cosas que hay que manejarlas con la inteligencia, y hay cosas que hay que manejarlas con la fuerza”, agregó el entrenador, sobre la situación.