Una materia pendiente para la Policía

“Hay un problema grave en todo lo relacionado a las leyes de seguridad. Hay restos de autoritarismo, vestigios de la dictadura que se mantuvieron casi hasta el presente”, expresó Ascárate. Para el ex legislador, todavía no se dio un tratamiento adecuado a los proyectos presentados porque “en Tucumán todavía hay un reflejo de lo que fue un período muy largo y oscuro. Nuestra sociedad tiene una mentalidad que admite este tipo de cultura y para la cual está bien vista que un patrullero te detenga cuando en realidad la detención de una persona no puede realizarse nunca sin existir una causa previa o una orden emitida por una autoridad competente”, apuntó. (Producción Periodística: Micaela Pinna Otero)