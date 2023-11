“Pareciera que la Policía tiene licencia para matar”

“No hay voluntad”

“El juez Alejandro Valeros sugirió en su momento que fuéramos a un juicio oral, pero acá no hay voluntad del MPF para hacer eso, porque vienen siguiendo una política en protección a la Policía. Sino no hay explicación a que los policías tengan vía libre para matar y que no se les formulen cargos”, planteó Char.