Riquelme no se guardó nada: habló sobre la elección del nuevo entrenador, los posibles refuerzos y apuntó contra Macri

Los futbolistas que le gustan a Juan Román Riquelme

Durante las tres horas de charla, Riquelme reconoció que sigue de cerca a Thiago Almada. “Me gusta, me gusta. Es muy bueno ese. Es muy bueno. Hablo con él bastante seguido. Hablo bastante. Viene a veces. Él tiene a su familia que es de Vélez pero también cuando quieren venir a ver a nuestro club, su familia viene a ver un partido. Me manda a su familia. Lo quiero mucho. Yo creo que él va Europa luego de Estados Unidos. Él sabe que nosotros siempre vamos a querer a los grandes jugadores. Me encanta como juega pero bueno... Siempre hablo con él”, explicó sobre el futbolista de Atlanta United.