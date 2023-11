“Milei va a hacer lo que dijo que iba a hacer; no creo que esté mintiendo”

Subrayó, además, la fuerza del “fenómeno Milei”. “Cuando empecé a escribir no me imaginé que a Milei le iba a ir bien, que estaba haciendo el libro del presidente. Y salvo (Juan Domingo) Perón, no tiene parangón en la historia argentina que una persona en dos años de no ser nada llegue a ser presidente”, remarcó el periodista.