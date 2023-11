Investigan a ingenios de Tucumán por la mortandad de peces

“Las inspecciones que se hicieron están bien y fueron en el marco de una denuncia realizada en Santiago del Estero. Sacaron muestras que serán analizadas. Las plantas de nuestra empresa no contaminan y no tuvimos problemas para que las autoridades desarrollen la tarea. Cumplimos con todas las normas y no tenemos problemas para que hagan las inspecciones”, sostuvo Jorge Rocchia Ferro, que además es el titular de la Unión Industrial de Tucumán.