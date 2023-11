Los desafíos de la educación

Delbosco, doctora en Filosofía y presidenta de la Academia Nacional de Educación analizó que “si simplemente alguien pasa a través de las aulas, pero no crece como persona, luego no crece dentro de la sociedad porque carece de elementos y de la autoestima suficientes para insertarse de manera activa”. Guadagni, por su parte, puso énfasis en que los estudiantes que van a las escuelas privadas se gradúan mucho más que los que van a escuelas estrictamente públicas. “De cada 100 chicos que ingresan a la escuela pública sólo se gradúan 41 en el país, mientras que en las escuelas privadas el número es de 75. Es decir que la deserción escolar se concentra en los más pobres. Es gravísimo”. Agregó, en este sentido, que una de las tareas del sistema educativo es corregir las desigualdades de origen. “En todo el mundo, los no educados terminan siendo pobres: en la Argentina, esto se agrava por el hecho de que los pobres, además, terminan siendo no educados”.