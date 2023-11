"Tucu" Hernández anunció su retiro del fútbol profesional y su vuelta a Tucumán

En cuanto a su destacado momento en la carrera, el jugador recordó su etapa en Argentinos y el cambio significativo al unirse a O'Higgins: "Berizzo me cambió la perspectiva de cómo ver el fútbol. O'Higgins era desconocido para Argentina, pero a mí me llevó a conocer gente muy querida, me llevó a la selección, llegué a competir en la Liga Española, traté de mantenerme lo más alto posible en mi nivel para seguir siendo citado".