La íntima confesión de Alberto Cormillot: qué es lo que prolonga su virilidad

Al inicio, el nutricionista comentó: "No tenemos nada de particular". Posteriormente, reflexionó sobre la privacidad de su vida íntima al afirmar: "Todo lo relacionado con el ámbito sexual, obviamente, no es algo que tenga la intención de compartir". Aunque Cormillot optó por mantener discreción en este aspecto, no perdió la oportunidad de expresar, con su característico sentido del humor, cómo aborda la diferencia de edad en su relación con Estefanía Pasquini. De manera jocosa, añadió: "Lo hablará Estefanía con sus amigas, y yo con mi psicólogo", sentenciando de manera ligera un tema que suele ser considerado delicado.