El estado de la ciudad es "complejo", advirtió el secretario de Obras Públicas del municipio capitalino

“De las 50.000 luminarias que teníamos, 12.300 que no funcionaban; 380 y tantos complejos semaforizados, 81 no funcionan, tenemos 600 baches dentro del área central; de las 7.000 cuadras pavimentadas, hay 5.000 y algo que tienen un problema de bache o de un hundimiento o de agua cloacal; en el área central, de las 103 esquinas del casco histórico no hay señalización vial en el piso”, detalló el funcionario, en diálogo con LG Play.