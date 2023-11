Fertilizantes: mercado mundial y Argentina

Del reciente trabajo de la Experimental (2023) surgen algunas cuestiones interesantes a considerar. Ejemplo: para el período 2020-23 el costo de la urea está en U$S 738/t y el CAN en U$S 713/t. Si tomamos en cuenta el % de nitrógeno total en c/u de ellos (46% vs. 27%) y en relación al costo, vemos que el “valor del Kg de nitrógeno” resultan U$S 1,60 para urea y U$S 2,64 para el CAN. Veamos qué dicen las estadísticas de aquellos organismos. El IICA con datos actualizados a febrero 2023 señaló algo muy interesante en el sentido que durante 2022, en los 18 países ALC (América Latina y Caribe) el valor en dólares por la importación de fertilizantes desde Europa aumentaron 136,6% en un año, pero en contraposición, las toneladas importadas sólo subieron 4%. Una de las razones estaba por la invasión de Rusia a Ucrania al ser grandes exportadores. Más específicamente Argentina disminuyó la cantidad importada entre 2022 vs 2021, en 19,1%, en tanto lo importado y medido en dólares subió 122,9% por mayores costos. En los países ALC ese rango osciló entre 100% a 155%. Entonces Argentina con valor medio y Brasil a la cabeza. Las cantidades importadas totales por Argentina hacia Junio 2022 fueron 1.326.946/t y con un valor medio por tonelada de U$S 965,17 lo que hizo un total de U$S 1.280.716.