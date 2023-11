Ciclos especiales en la propuesta de Mubi

Ciclo especial en el cual se presenta “Shaun of the dead”, del galardonado Edgar Wright, quien la escribió junto a Simon Pegg, su protagonista con Nick Frost y Kate Ashfield. Claro ejemplo del subgénero de zombies en el que logra equilibrar el humor y el horror en una narrativa deliciosamente entretenida, en una trama donde Shaun es un vendedor cuya existencia no tiene rumbo. Sin embargo, su tranquila vida da un giro repentino cuando tiene que lidiar él solo con toda una comunidad de zombis. Con diálogos ingeniosos y una ejecución visual impecable, demuestra que puede ser tanto hilarante como espeluznante, ofreciendo una amalgama perfecta para los amantes del cine de terror y comedia. Otras producciones disponibles en este especial son: “There’s nothing out there” (“No hay nada ahí fuera”, comedia de terror de 1991 dirigida por Rolfe Kanefsky y protagonizada por Craig Peck, Wendy Bednarz y Mark Collver, sobre un extraterrestre que acosa una cabaña de vacaciones donde hay adolescentes); “An american werewolf in London” (“Un hombre lobo americano en Londres”, escrita y dirigida por John Landis con David Naughton, Jenny Agutter, Griffin Dunne y John Woodvine, con la transformación de un mochilero en lobizón) y “Only lovers left alive” (“Sólo los amantes quedan vivos”, de Jim Jarmusch, protagonizada por Tilda Swinton, Tom Hiddleston, Mia Wasikowska y John Hurt sobre el el romance entre dos vampiros, nominada a la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 2013).