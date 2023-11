"Si el Mercado Persia no estaba habilitado, alguien decidió mirar para el costado para que siga con sus puertas abiertas"

Por último, y en relación a las declaraciones del gobernador Osvaldo Jaldo y las autoridades municipales, quienes expresaron que se trataba de un contrato entre privados, Cobos expresó: "el hecho de que hubiera un acuerdo entre particulares no quiere decir que el Estado deba mirar hacia otro lado sin controlar absolutamente nada. Cuestiones edilicias, impositivas y habilitaciones siguen estando en cabeza del poder público. Y al Estado también le cabe una responsabilidad dentro de una discusión más grande, que es la de no haber tenido jamás una política respecto de la venta ambulante. Hace 30 años se decidió ubicar a vendedores en este tipo de lugares y a otra cosa. Si la discusión del Mercado Persia se acaba en el incendio, no se habrá aprendido nada y se dejará abierta la puerta a que estas situaciones vuelvan a ocurrir".