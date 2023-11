Horóscopo: estas son las predicciones de Mhoni Vidente para la última semana de noviembre

Brillan más que nunca. Traten de brillar más, de estar con más fuerza y de tener más ánimo. Sean más constantes en lo que hagan. Organicen un viaje para fin de año. Piensen más en ustedes mismos. Los busca ese amor que esperaban y les dará felicidad. Las buenas vibras los aspectan muy bien. No se enfrasquen en problemas laborales o con compañeros de estudios: no se tomen todo tan en serio, relajen. Los problemas no son con ustedes sino con otras personas. Son buenos hijos, padres y amigos: sigan con sus buenos consejos. Renueven su look y quítense malas vibras.