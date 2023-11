A Cinthia Fernández se le murió el hámster y está devastada

“Está todo mal organizado. Es un desastre. Un flaco me dijo que pase y me paró la Policía y me dijeron que no podía y me quisieron hacer una multa. Le dije que estaba con mis hijas y que anote la multa”, relató Fernández. “Di la vuelta y un bolu... que venía con el celular me la dio. Me da bronca porque me rompieron el auto”, contó irritada tras el suceso.