Milei, Macri, el shock gradualista y el tiempo de descender a los infiernos

En dicho paquete convergieron los votantes propios de La Libertad Avanza, casi todos los de Bullrich gracias al olfato de Mauricio Macri, muchísimos radicales (teléfono para Gerardo Morales & Co.), una gran porción de quienes habían elegido a Juan Schiaretti y los que no escucharon ni los cantos de sirena del feriado largo ni la invitación a votar en blanco. En este último aspecto hubo una saludable regimentación democrática a favor de la participación, más allá de una abstención algo superior a la normal. En general, casi todos quisieron opinar con su voto y casi no hubo espacio para esconderse.