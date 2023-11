“Sin educación de calidad, no hay movilidad social ascendente”

“El siglo 21 no es el siglo de los recursos naturales -agrega-. Es importante tenerlos y cuidarlos, pero el principal potencial por el que progresan los países es el capital humano. Corea, por ejemplo, no tiene minería, no tiene petróleo, no tiene gas, pero es un país líder porque tiene un 60% de graduados universitarios. Este es el siglo de la ciencia y de la tecnología, y, en ese sentido, si no reformulamos nuestra educación, perdemos competitividad, además de consolidar la desigualdad”.