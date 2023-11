Quería ser Tarzán, pero es La Mona Jiménez, el rey del cuarteto

“A los 10 años me metí en un ballet folclórico y estuve hasta los 13. Fui segundo bailarín de malambo, pero dejé porque no me gustaba que me dijeran ‘La Mona’. En el barrio me decían así, y a mí me dolía porque yo quería ser Tarzán, ese era mi sueño. Tenía mi árbol en la casa, y de ahí le tiraba flechas a la gente del barrio que pasaba. Un día me dijeron: ‘vos sos Tarzán, el rey del barrio’. Pero después me decían ‘La Mona’, y es una injusticia… Mirá la pinta que tengo”.