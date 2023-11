Llega la tradicional Cena Anual de la Fundación Federalismo y Libertad

También Dinesh Bhatia, embajador de la India en la Argentina; el politólogo Marcelo Cavarozzi (Premio Konex 2016) y el escritor cubano Vicente Echerri; los economistas Alfonso Prat Gay, ex ministro de economía y ex presidente del Banco Central de la Argentina (BCRA), y Ricardo López Murphy, ex titular de Hacienda y diputado nacional.