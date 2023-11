Pese a la eliminación de Copa Argentina, Juan Román Riquelme se mostró seguro: “Vamos a ganar las elecciones”

Además, el “10” aseguró que la expulsión de Marcelo Saracchi responde al sector del campo en el que cumple su labor. “Yo tuve la suerte de jugar en una posición en donde no necesitaba hacer muchas faltas. No podés manejar esas cosas, hacés una falta de más y son cosas que pasan. Es lo lindo del fútbol. No pudimos llegar a la final, pero para nosotros es lindo competir", indicó.