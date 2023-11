Iniciaron un sumario al inspector de Tránsito y acusarán de cohecho a un infractor

En la actualidad, la Dirección de Tránsito cuenta con una dotación de alrededor de 270 empleados (entre motoristas, agentes callejeros y personal de grúa) que trabajan en cuatro turnos. En los últimos 10 días, se labraron más de 3.500 actas de infracción. Salvatore, asimismo, detalló que se enviaron cerca de 40 vehículos al corralón, cuyos conductores no pasaron el test de alcoholemia, mientras que también se retuvieron 200 motocicletas porque sus conductores no contaban con carnet, seguro, el casco reglamentario, entre otros requisitos. También en ese mismo período se registraron infracciones de una treintena de camiones en horario no permitido para la carga y descarga de mercadería. “Hubo un período en el que se hizo un sistema de concientización ciudadana para evitar llegar a las infracciones. Sin embargo, observamos que la inconducta de los choferes de autos, camiones y motocicletas se repite y, por ende, se actúa en consecuencia. Esta gestión está intentando mantener un ordenamiento en el tránsito, pero al mismo tiempo que se respeten las leyes vigentes y que, por ejemplo, no se estacione en doble y hasta triple fila en las calles, que no se estaciones motos en las peatonales y que se respeten los semáforos”, puntualizó Salvatore.