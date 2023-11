Zafra/24: Rocchia Ferro objeta un informe de la Experimental

“No estoy de acuerdo que hoy se manejen valores referidos a que se plantaron más o menos 20.000 hectáreas, bien o no abonadas... Esto atenta contra Tucumán. De acuerdo con los números de la Estación Experimental tenemos un stock de corte enorme para la nueva zafra”, indicó el empresario a LA GACETA al inferir que habrá 6 millones de toneladas más de caña de las que se molieron este año (15 millones de t). “No entiendo cuál es el fin de la reunión. No vi a ningún cañero, y me imagino la preocupación que hubieran tenido al evaluar que en la próxima campaña puede quedar caña en pie. Todos sabemos que hay que exportar para descomprimir la oferta interna y sostener el precio, que es bueno. Pero digamos la verdad. Se hizo poco alcohol. Somos pocos los que cumplimos con el cupo acordado con la Secretaría de Energía. Ahora se habla que en 2024 la salida será el bioetanol y la exportación. Y si este año no se cumplió, ¿qué se espera para el próximo?”. Finalmente, Rocchia Ferro calificó de “poco feliz” la iniciativa de la Experimental, y “temeraria” por anticipar su informe seis meses.