Adrián Sánchez sueña en grande

“En Uruguay me encontré con un golpe de realidad; estar tanto tiempo en un club como Boca, que es una institución grande, te lleva a no darte cuenta lo que es el fútbol en el exterior, o los demás equipos. Eso me dio mayor madurez. Después, mi paso por Chile me ayudó mucho a ganar confianza, porque tuve grandes técnicos que me enseñaron muchas cosas”, analizó sobre lo que le dejó su experiencia en el exterior.