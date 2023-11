Para China sería un “grave error” si la Argentina corta la relación bilateral

Este mes, Mondino afirmó que la Argentina no tenía problemas con comerciar con Brasil -su principal socio-, y en cuanto a China, que Milei buscaría terminar con los opacos acuerdos entre Estados. “Lo que no vamos a hacer son contactos secretos. La Argentina, este gobierno, en los últimos 20 años, ha tenido múltiples negociaciones secretas”, dijo Mondino. “Eso no es normal y es lo que hemos dicho que no vamos a hacer”.