El triunfo de Mieli abre un enigma hacia el futuro

Garmendia, por su parte, también habló de sensación de enigma, “como una empanada cruda de Famaillá”. “Un enigma no es una pregunta, es algo que se mantiene, como algo que siempre va a ser insondable, como la muerte”, dijo. A su vez, opinó que existe una degradación de la política y que Milei es un personaje en todo el sentido de la palabra. “Eso me parece que aporta a la sensación de que en cualquier momento estamos en el horno”, advirtió. Reconoció también que el hecho de que Milei diga una cosa y luego otra no lo tranquiliza, sino que le genera más incertidumbre. “Hay una degradación de la palabra respecto a la acción y a lo que hacés al otro día. Uno siente que él está haciendo concesiones que no haría en general. No es que cree en la Educación y la Salud pública”, desmenuzó respecto a su cambio en el discurso en los últimos meses.