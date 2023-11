Cartas de lectores III: nueva etapa

Con el triunfo de Milei con casi el 56 % de los votos, se inicia una nueva etapa en la Argentina. Se podrán tener dudas ante la falta de una carrera política del presidente electo, pero de lo que sí hay certeza, es que los argentinos han castigado el régimen corrupto, ineficiente, incapaz, que nos llevó a estos niveles de pobreza e indigencia jamás experimentados en el país. Y lo que es más grave, la destrucción de valores y principios, puesta de manifiesto en la degradación de la educación y en el sometimiento en que ha sido postergado nuestro pueblo, hasta niveles de semiesclavitud. Pero es destacable que los derechos naturales del hombre, como la libertad, la seguridad, la igualdad, han triunfado. La mayoría de los argentinos ya no toleran el comportamiento de gran parte de los políticos. La corrupción a la orden del día, el enriquecimiento grosero y a la vista de todos, con ostentación en la mayoría de los casos, el hombre común ya dijo basta. El estatismo y el populismo no resuelven el problema de la gente; le quitan dignidad, y la mayoría quiere ser protagonista de su propio destino. Los que gobiernan deben tener en cuenta que el diálogo es imprescindible para acercarse a la verdad, con un sentido de autocrítica muy fuerte y desarrollado, para poder así mejorar la vida de la gente que hoy tiene mucha esperanza y optimismo. Un Estado con responsabilidades éticas por el conjunto de la sociedad, sobre la que debe tener un liderazgo moral. El problema delicado que hay que atender reside en el “ mientras tanto”, es decir el tiempo que va desde que se produce el despido de la mano de obra sobrante en las estructuras burocráticas del Estado, hasta el momento en que el aumento de la producción y las exportaciones, demanda obreros y empleados, y el salario empieza a subir. A esa gente hay que darle solución hoy, porque el problema de esa gente es hoy. Hay mecanismos para resolverlo. Pero no hacerlo es el drama que vivimos con un Estado quebrado y más de 150 % de inflación. Como dijo el presidente Julio A. Roca, cuando asumió su primera presidencia el 12 de octubre de 1880: “Nada grande, nada estable y duradero se conquista en el mundo cuando se trata de la libertad de los hombres y el engrandecimiento de los pueblos, si no es a costa de esfuerzos y sacrificios. La suprema aspiración del pueblo es la consolidación de la unión nacional, el imperio de la paz, el progreso y el bienestar de todos.”