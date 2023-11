El dirigente "Chueco" Boggio explicó por qué fue a insultar frente a la Casa de Gobierno

Se definió como militante territorial desde los 14 años. "Nadie me va a poner el mote de traidor -remarcó-. No me interesa que le caiga bien o mal; el descontento es el mal trato a los dirigentes. Le dieron recursos solo a la gente que está cerca de ellos. No pueden ningunear al dirigente territorial, porque cuando lo necesitaron a nosotros para la elección de gobernador pusimos la cara y fuimos casa por casa para pedir el voto", insistió. Mirá la entrevista completa en LG Play.