Dos gestas y una lección para el rugby tucumano

No obstante, también es necesario señalar una incongruencia, para la cual me daré la licencia de hablar en primera persona. Durante un pasaje de la final del Nacional de Clubes, escuché a un socio del SIC comentarle a otro a un costado de la cancha: "che, cómo los perjudicaron -en realidad usó otra palabra- a los tucumanos. No sólo los hicieron venir, les pusieron un árbitro de la URBA y encima al peor". Al margen de cuál sea el nivel de Nehuén Jauri Rivero (cuya actuación no influyó en el resultado), la decisión de la UAR de que la final se jugase en la cancha del SIC y encima con un referí de Buenos Aires es cuanto menos polémica. Se supone que la elección de la cancha fue por sorteo de Lotería Nacional -algo incomprobable a estas alturas-, pero la del árbitro no. En el Interior hay muchos árbitros de buen nivel, y elegir uno de ellos hubiera servido para evitar suspicacias. Insistimos: que el árbitro fuera de Buenos Aires no significaba que iba a favorecer al equipo de esa unión, pero uno del Interior hubiera dado una mayor apariencia de imparcialidad.