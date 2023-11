Muerte súbita en el deporte: los dos factores clave para evitar una tragedia

González no se refirió al caso puntual ocurrido hoy en Tucumán, del cual aún no hay precisiones médicas, pero sí advirtió que por las características climáticas de nuestra provincia es conveniente estar atentos al golpe de calor. "Mientras más calor y más humedad haya, mayores son las posibilidades de un evento maligno, sobre todo si la persona no está bien hidratada. Y no solo durante el día, sino también durante la noche", resaltó.