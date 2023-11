Divorcio entre Unión y Libertad: con la moneda en el aire, habrá que arremangarse

En verdad, ambas expresiones bastante dislocadas representan en el fondo dos populismos que ahora han girado hacia el centro para salir a cazar votos, uno con aura de izquierda, distribucionista de lo que no hay, aunque francamente conservador (Massa) y el otro de derecha que no termina de definir si es liberal, libertario o anarquista), cultor de las fuerzas del mercado y la iniciativa privada (Milei). En el trasfondo, son los dos candidatos quienes le han puesto la carga a los ciudadanos de elegir entre la resignación por el pasado versus el miedo al futuro. En esa incertidumbre por lo que vendrá, lamentablemente al motor ciudadano le llega el combustible del miedo a no elegir correctamente.