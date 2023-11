“Están dadas las garantías para que la sociedad vote tranquila”, afirman en la Justicia Electoral de Tucumán

Martínez Vázquez también fue consultada respecto al voto en blanco, dado que, según algunas versiones que circulan, este tipo de sufragio podría beneficiar o perjudicar a alguna de las dos fuerzas en pugna. “El voto en blanco no es que favorece o no favorece; no es que va a favor de uno o de otro. El voto en blanco es una categoría independiente, y se computa de esa manera, como voto en blanco”, enfatizó.