The Crown: la actriz que interpreta a Lady Di habló sobre las escenas trágicas de la serie

“En mis primeros episodios en la serie fue una experiencia cerebral. Hubo una acumulación de toda la investigación que hice durante el año previo y al comenzar a filmar tuve que poner todas las piezas juntas y al mismo tiempo estar segura de lo que hacía. Luego decidí confiar en mí misma y me dejé llevar. Mi instinto me decía que todo lo que había aprendido todavía estaba allí y se había profundizado. Me di cuenta de que no necesitaba pensar tanto, que podía simplemente ser Diana”, agregó.