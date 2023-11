Falleció Héctor Costilla Pallares, “El señor de la animación”

También formó parte de LA GACETA. “Luis Fortunato Terribile se juntaba en un grupo con Enrique Mario Rojas, Remigio Abregú y los Roger que tenían un taller en la calle Catamarca. Como yo era medio charlatancito, contaba unos cuentitos, me llevaban con ellos a comer. Terribile era jefe de deportes en el diario Noticias. '¿Te animás a escribir los chistes en el diario? Lo que se te venga a la cabeza', me preguntó. Acepté. La sección se llamaba Futbolerías. Tenía que ver en la cancha alguna cosa que me pareciera graciosa e ir armando las apostillas. En LA GACETA, se va Plácido Paz, que hacía una columna de humor, entonces Antonio Benejam me preguntó si quería ir al diario para que hiciera lo mismo que en Noticias y acepté encantado. Ahí me quedé y me fui puliendo y comencé a hacer otras cosas”, rememoró en el reportaje de hace un año atrás.