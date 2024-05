Maidaan tiene una prueba de fuego en el especial "Día del Trabajador"

(500 metros-15.10 hs.)

PREMIO “FRANCISCO LLANES”

1 OWER CALL

2 EL GRAN CACHI

3 REILON

4 WIND FROM EMPEROR

5 GOT CHANGE

6 FISONA

7 BODRUM

8 TONDO DANI

9 TAKEN THE TIP

Candidato: (5) GOT CHANGE



CUARTA CARRERA