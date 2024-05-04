 Maidaan tiene una prueba de fuego en el especial "Día del Trabajador"
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Maidaan tiene una prueba de fuego en el especial "Día del Trabajador"

El pupilo del stud Los Panchos irá por su tercer triunfo consecutivo en el cotejo de 1.600 metros. La jornada turfística tendrá nueve pruebas y la primera está prevista para las 14.

Maidaan tiene una prueba de fuego en el especial Día del Trabajador
Carlos Chirino
Por Carlos Chirino Hace 1 Hs

Maidaan salió victorioso en sus dos últimas presentaciones dejando una gran impresión y ahora tratará de seguir por el buen camino en el especial “Día del Trabajador”. El pupilo del stud “Los Panchos” tendrá un exigente desafío en el cotejo de 1.600 metros, donde se medirá ante ocho rivales. Dr. Legasov, que viene de llegar quinto en el clásico de Santiago del Estero, será el principal adversario para el descendiente de Master Of Hounds en el cotejo que se largará a las 18.05.

El programa completo es el siguiente:

PRIMERA CARRERA


(800 metros-14 hs.)
PREMIO “JORGE L. DUARTE”
1 SECURITY PLUS
2 PERFECT FANTASY
3 THE BALVENIE
4 LA ALVARCITA
5 FRENCH MODEL
6 ARENA ATLANTICA
7 TAFFETA
Candidato: (2) PERFECT FANTASY

SEGUNDA CARRERA


(800 metros-14.35 hs.)
PREMIO “HÉCTOR ANDULCE”
1 EURO SPRING
2 ROJO DE RECOLETA
3 CHE SOBON
4 POCHITO LINDO
5 IRENEITO RULER
6 ESTILO DE VIDA
7 HONOR DE PUMA
8 MOMO SAMPLER
9 EL TALENTO
10 EL DE AFTER
11 BOBBY BACCALIERI
12 MACHO INOCENTE
13 FORLI CHUCK
Candidato: (11) BOBBY BACCALIERI

TERCERA CARRERA


(500 metros-15.10 hs.)
PREMIO “FRANCISCO LLANES”
1 OWER CALL
2 EL GRAN CACHI
3 REILON
4 WIND FROM EMPEROR
5 GOT CHANGE
6 FISONA
7 BODRUM
8 TONDO DANI
9 TAKEN THE TIP
Candidato: (5) GOT CHANGE

CUARTA CARRERA


(1.300 metros-15.45 hs.)
PREMIO “ÁNGEL O. BARATUCCI”
1 RESABIO DE AMOR
2 JOHN PASMAN
3 SOY TROYANO
4 TURCO SEDUCTOR
5 ISLAND OF LUCK
6 DALE BOMBA
7 BORDEAUX CAPO
8 TRUENO AZTECA
9 SCOTISH RYE
Candidato: (9) SCOTISH RYE

QUINTA CARRERA


(1.200 metros-16.20 hs.)
PREMIO “FRANCISCO BAIGORRIA”
1 NAVARATHINAM
2 ZINZAN BROOKE
3 TORRE DE PISA
4 ME ENCONTRASTE
5 STAR CHECK
6 WIND VISION
7 JET SET BOY
8 FUMIKOMI
9 AMIGUITO DE ORO
10 VIKINS TERROR
11 REY VIDA BUENA
Candidato: (11) REY VIDA BUENA

SEXTA CARRERA


(1.000 metros-16.55 hs.)
PREMIO “ARTURO NAZAR”
1 CURIOSO FILOSO
1a TIRA A BUENA
2 SAINT SONG
3 ASPERA
4 RICHARD BHUR
5 GOLOSO KEN
6 CORNELL
7 FURIOSO AMAZON
8 PAYADOR
9 CASUAL SECURITY
9a CIMA HIMALAYA
10 BOZZELLO
11 ARMY OF ME
12 JAN DE LICHE
13 EXTREME SPEED
Candidato: (10) BOZZELLO

SÉPTIMA CARRERA


(1.200 metros-17.30 hs.)
PREMIO “HÉCTOR PORCIEL”
1 GRAND SPRING
2 TE ACOMPAÑO
3 BASKO DOMONET
4 MALEDANCE
5 FORNATI
6 MAD TREASURE
7 NORTEÑO FOR SALE
8 DALMIRO JOY
9 BASKO JAVIER
10 ALBERT HALL
11 MEMPHIS IRISH
12 LUCKY SHADOW
Candidato: (10) ALBERT HALL

OCTAVA CARRERA


(1.600 metros-18.05 hs.)
ESPECIAL “DÍA DEL TRABAJADOR”
1 MAIDAAN
2 BONUS EVENTUS
3 LE ROCK
4 TRENDIC TOPIC
5 KYROV
6 DR. LEGASOV
7 BANDOLERO BOY
8 ZAPATAZO
9 OBJETADO
Candidato: (1) MAIDAAN

NOVENA CARRERA


(1.300 metros-18.40 hs.)
PREMIO “OSVALDO TEVEZ”
1 GEVREY CHAMBERTIN
2 ABUELO ORLANDO
3 TOLO POLO
4 CLASSIC NIGHT
5 RADIO WAVES
6 BLOODHOUNT
7 BALMAR
8 APLAUDIME
9 MARCCELO ICON
Candidato: (8) APLAUDIME 

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