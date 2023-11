Jaldo, entre la cábala, la cabina de DJ y la promesa de "tronar las urnas"

Los heridos de las internas

Otro de los puntos que más llamó la atención en la cumbre de Unión por la Patria fue el reconocimiento que hizo el gobernador a las diferencias internas dentro del oficialismo, que han quedado desde 2021 con el enfrentamiento entre él y el ex gobernador Juan Manzur. Jaldo dijo que esas diferencias deben ser zanjadas y que un ejemplo es la conformación de la mesa que encabezó el acto. “Sabemos que existen, que hay heridas que no cicatrizaron. Pero aquellos que puedan trabajar con las autoridades, que lo hagan codo a codo. Y los que no quieran ni siquiera sacarse una foto, que trabajen desde su sede”, indicó. En ese sentido, el tranqueño hizo un paralelismo con lo que pasa en las familias. “Entonces, cómo no discutir dentro de un espacio como el peronismo. No le pedimos algo imposible, ni forzar nada, pero no nos podemos quedar en casa o salir a votar en contra de un intendente o de un delegado comunal. No pierde ese delegado o ese intendente, sino el peronismo y el gobierno mismo”, fundamentó.