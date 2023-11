Massa o Milei: los desafíos del próximo presidente serán construir poder y reconfigurarse

Más allá de la coyuntura, Hassán defendió el debate como mecanismo de información para un sector de la sociedad. “Siempre apostaría por el diálogo. Mucha gente que no consume información política todo el tiempo toma el debate para informarse. En su día a día, la gente no está acostumbrada a consumir tanta política; y elige el debate para informarse. Si bien este no fue algo de alto vuelo, y solo se vio chicaneo, eso no quiere decir que los debates no tengan sentido”, manifestó.