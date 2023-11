Una mala praxis la puso en silla de ruedas y el básquet la ayudó a convertirse en atleta olímpica

Diez años después, a los 18, decidió volver al deporte de la pelota naranja. Y no lo dejó nunca más. “Fue una decisión acertada”, dice tomando como ejemplo las consecuencias positivas que la disciplina le trajo en su vida. “El básquet realmente me ayudó muchísimo. Con mi discapacidad empecé a sufrir mucho en mi adolescencia. Me costaba cuando iba a la secundaria, cómo me miraban el resto de las personas… Conocer el básquet y conocer gente con discapacidad, con quienes antes no estaba relacionada, me ayudó realmente muchísimo a superarme; a aceptarme tal cual era”, reflexiona. “Cuando me siento en la silla, siento que puedo correr, que puedo hacer de todo”.