Rosatti acusó a Milei de no haber leído la Constitución

“En la historia de la humanidad ha habido grandes líderes. La señora Thatcher lo fue, así como lo fue Reagan (ex presidente de Estados Unidos), o lo fue Churchill (ex primer ministro de Reino Unido), como De Gaulle (ex presidente de Francia). Thatcher tuvo un rol significativo en la Caída del Muro de Berlín, que parece que a vos te molesta que se haya caído y aplastado a la izquierda”, le dijo a Sergio Massa.