Cartas de lectores III: los radicales y Milei

“No está de acuerdo con las ideas de Milei , pero lo votará“ (?) expresó en LA GACETA el ex intendente de Yerba Buena y diputado electo por Juntos por el cambio, Mariano Campero. Además metió en una bolsa a sus fiscales y se los regaló a La Libertad Avanza, aunque hace unos días Milei, trató a su guía espiritual, Patricia Bullrich de montonera que bombardeó jardines de infantes. A los radicales les dijo de todo, menos que son bonitos; si hasta el jujeño Gerardo Morales dijo: “haré todo lo que esté a mi alcance para que no gane Milei”. Este joven e inexperto dirigente del centenario Partido Radical criticó a su ex socio electoral, a personalidades de su partido (Ascárate, Albarracín) y a otros, luchadores incansables, que en los peores momentos le pusieron el pecho y las palabras y hoy están poniendo sus conocimientos y experiencias al servicio de los tucumanos. Deben saber que no soy radical, tengo excelentes amigos radicales, Ramón Graneros, José Luis Avignone y Carlos Almirón, ellos, como todos mis conocidos saben de mi afiliación y miembro de la conducción del Partido Justicialista. Lo que no me da derecho a torcer la voluntad popular, ni pensar que soy dueño de la verdad, ni de las voluntades personales; sólo tratemos de no perder lo conseguido, de elegir al mejor para los cuatro años siguientes, recordando que el voto es secreto, libre y obligatorio y sepan que gane quien gane, el día después de las elecciones, igual nos tendremos que levantar temprano e ir a trabajar o a estudiar; los “Rejuntados por el Cambio”, “La Libertad Estancada” o los “Desunidos por la patria”, todos hermanados bajo una misma bandera, del mejor y más generoso país del mundo.