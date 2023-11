“No tendría que haber inconvenientes para que haya un solo bloque”, dijo Gallia

El flamante presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Carlos Gallia, se refirió a la conformación del bloque de Unión por la Patria en la Legislatura. “Hasta ahora, en las dos reuniones que tuvimos con Acevedo, estábamos los 34 legisladores. No hay todavía un jefe de bloque porque no se nombró, pero creo que tiene que haber -y va en esa dirección- un solo bloque. No tendría que haber ningún inconveniente para que todos nos pongamos de acuerdo”, dijo en rueda de prensa.