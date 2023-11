La UNT designó “Profesor Honorario” a Alfredo Miroli

Hace pocas semanas, en una entrevista con LA GACETA, Miroli se refirió a este reconocimiento: “Es muy lindo porque primero yo amo la docencia. Si vos me decís ¿cómo te gustaría, Alfredo, que te recuerden?, a mí me gustaría que me recuerden como un gran maestro. Como maestro de la medicina, como una persona que se preocupó por enseñar y que los vericuetos de la inmunología, de la genética, de la biología, de la neurología, sean entendidos. No solo por colegas, sino también por el público general. Esa es mi pasión y la hago con muchísima alegría y entusiasmo. Entonces, que la Universidad, la Facultad de Medicina, me haya designado maestro de la medicina, integrante del Consejo de Maestros, es una distinción muy especial porque te reconocen como docente. Y que ahora, el Rectorado de la Universidad me reconozca como profesor honorario, son caricias para alguien que ama la docencia”, aseguró.