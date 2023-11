Alfredo Miroli: “Debemos tener la necesidad de destacar el valor del esfuerzo, no tanto del resultado”

- Dentro del marco de las patologías adictivas, la que más ha crecido en los últimos años, muy difícil de combatir, muy dañina, se llama obesidad mórbida infantil. Si yo uso cocaína, se va a dañar primero el músculo cardíaco, luego los músculos voluntarios cuadrados, no los largos, luego el riñón y también el cerebro. Hay una frase que me produce profundo disgusto, que la usan mucho: “las drogas dañan el cerebro”. No, no, las drogas dañan personas. Ninguna droga daña solo el cerebro. Y vimos a personas muy queridas, como Diego Armando, fallecer, pobre, del corazón, no del cerebro, por haber usado mucho tiempo cocaína. Ahora, tomo el marco de los alimentos. Los alimentos en carencia, o sea, desnutrición, ¿qué órgano daña? Todos. Ningún órgano funciona bien sin alimento. Me voy para el otro lado. Los alimentos en exceso, ¿qué órgano daña? Todos. Ningún órgano funciona bien saturado de alimento. Además de que envejece prematuramente, una de las causas más comunes de envejecimiento prematuro es el sobrepeso y la obesidad. Y esto lo descubrió hace años (Leonard) Hayflick. Estableció el índice de envejecimiento de cada célula, el índice Hayflick, y vio que el sobrepeso y la obesidad aceleran el envejecimiento de todas las células. No es que sobran personas, sino que los alimentos están mal distribuidos. Mucha chatarra, mucho hidrato de carbono, poco de lo bueno. Hoy tenemos una patología adictiva creciendo explosivamente, se llama obesidad mórbida infantil, de chicos que cuando lleguen a su adolescencia, 12, 14, 15 años, van a estar dañados en el cerebro, en los músculos, ojos, oído, genitalidad, sexualidad, corazón, porque los alimentos mal balanceados, en exceso o en carencia, no dañan un órgano, dañan todos. Pero acá, en esta obesidad infantil creciente, el rival a enfrentar es toda la industria del alimento mundial. Y de esa industria del alimento mundial, no es un conjunto de delincuentes que andan buscando matar niños. Pero enfrentamos una estructura que si vos te transformas en el Quijote de la Mancha y quieres salir con la lanza a voltear ogros gigantes, terminas descubriendo que eran molinos gigantes. Es decir, la industria del alimento, si vos dices no, mire, todo este tipo de comida, con todos los conservantes, el glutamato, todo, no quiero que haya más. Bueno, entonces te dice, bárbaro, habrá que cerrar todos los supermercados, todo lo que hay en estantes. Le generamos mañana 200 millones de desocupados en el mundo. Entonces, es una ecuación difícil de resolver. Hoy, un adolescente con un dron, con cámaras de alta definición, puede detectar cualquier plantación. No necesitas un helicóptero de la DEA. Pero esto hizo crecer el mercado de las drogas de diseño, las que se fabrican en un sótano, las drogas sintéticas. Y la llegada de los opioides de diseño, sobre todo el carfentanilo, la droga de los zombies. Desde China, viniendo por la ruta de la seda, la llegada del carfentanilo es terrible. El fentanilo es un anestésico para grandes animales y se puede usar en medicina, a veces en casos muy especiales. El carfentanilo es mil veces más poderoso que la heroína y produce verdaderos zombies. Entonces hay dos extremos, uno de lo que más piensa nuestra cabeza cuando decimos adicciones, uno imagina alcohol, droga, tabaco. En eso me preocupa mucho evitar fehacientemente la llegada al país de los opioides de diseño. Pero por el otro lado, cuando decimos adicciones no nos imaginamos la obesidad instantánea.