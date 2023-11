La Selección ya puso primera

En lo futbolístico, claro, no hubo novedades, teniendo en cuenta que Scaloni recién hoy tendrá el plantel completo. De todas maneras, no se prevé que el entrenador meta demasiada mano en el equipo, con respecto a la formación que viene utilizando ya desde la consagración en el Mundial de Qatar. De esta forma, la presencia de “Dibu” Martínez en el arco es un hecho, al igual que la titularidad, en la defensa, de Nahuel Molina, Otamendi y Romero. Por la banda izquierda, la puja habitual entre Acuña y Tagliafico, que hoy por hoy, tendría una ligera ventaja del ex Independiente. En la mitad de la cancha, De Paul, Fernández y Mac Allister parecen números puestos. La presencia de Messi es inobjetable, mientras que los otros dos puestos del ataque sí mantienen alguna duda: pese al regreso de Di María, Nicolás González, una de las debilidades de Scaloni, y que atraviesa un gran presente en el Fiorentina, podría mantener su lugar en el 11. Por su parte, Julián Álvarez le saca una pequeña ventaja a Lautaro Martínez en la pelea por ocupar el puesto de “9”, aunque no hay nada definido, y recién se confirmaría en los próximos entrenamientos. Para el duelo con Uruguay, habrá dos jugadores que deberán cuidarse porque, en el caso de recibir una tarjeta amarilla, se perderían el partido ante Brasil por acumulación de tarjetas: uno de ellos es Enzo Fernández, habitual titular, mientras que el otro es Leandro Paredes, que no jugaría desde el arranque.