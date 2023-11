Oscar Luquin, la filosofía de vida detrás de un emprendedor que dejó huella

En aquella conversación, de poco más de un lustro atrás, pronunciaba sentencias que continúan vigentes, a días de una nueva elección de presidente. “Hoy le llamamos ‘grieta’; y no hacemos mayores análisis. Debiéramos hacerlos, ponernos de acuerdo y decir ‘bueno, hemos perdido tiempo; pero ahora nos pongamos de acuerdo y vamos en esta dirección’. Pero no logramos ponernos de acuerdo. No hay caso. Y cuando vamos a los barquinazos, de un extremo a otro, no logramos hacer algo porque salimos de un ‘ismo’ y pasamos a otro. Y con ‘ismos’ nadie llega a ningún lado. Hace falta un término medio”, había manifestado Luquin aquel día.