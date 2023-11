Las cinco novedades en tecnología que tenés que conocer

2- IA en Google Maps

No hay dudas de que Google Maps se ha transformado en una aplicación necesaria para la vida. Para hacerla más eficiente para los usuarios, la empresa de Mountain View agregó a su código la inteligencia artificial (IA). Con ella, será más fácil planificar y navegar viajes con confianza, tomar decisiones sustentables y obtener ideas sobre cosas para hacer. Recientemente se puso disponible para los usuarios la función “Immersive View”, que permite obtener una nueva vista previa de tu viaje, multidimensional y más precisa. Si bien no se ha habilitado en Argentina, algunos usuarios iOS informaron tener ya la función en modo prueba. Pero esa no es la única novedad: también se ha modificado la opción “Len in Maps”, que permite que puedas entender más fácil tu nuevo entorno una vez que llegás a un lugar desconocido. Si salís del metro y estás perdido, podés abrir Lens y orientarte. Para usarla, tenés que hacer clic en el ícono en la barra de búsqueda y levantar el teléfono para encontrar información de interés. Se estima que a partir de noviembre esté disponible en 50 ciudades y que, con el pasar de las semanas, se amplíe a más lugares. Google no aclaró si estará disponible en Argentina, así que habrá que estar atentos a las actualizaciones.