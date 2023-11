Universitario fue un combo de solidez, ritmo e intensidad en el Regional

Precisamente, lo mejor de Universitario fue cuando tuvo la pelota en las manos y se lanzó a jugar, construyendo tries que fueron un lujo de ver. “Nos dimos cunta de que la obtención era nuestra arma. Nos dijimos: ¿la tenemos? Entonces la usemos mucho. Y así salieron cosas muy buenas. Los últimos tries que hizo el equipo tuvieron de todo: continuidad directa, velocidad, convergencia, apoyo, uso de todo el ancho de la cancha, verticalismo, opciones. No sólo fuimos campeones, sino que lo logramos jugando un rugby de alto nivel”, concluyó Valdez.