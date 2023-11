Políticas productivas y laborales: visiones opuestas entre Massa y Milei en el debate

Entre sus críticas al actual modelo y a las propuestas del oficialismo, Milei también cuestionó la elevada presión tributaria que frena la inversión y cuestionó que el sueño del candidato oficialista de crear nuevos puestos se contrapone con esta realidad. “Bastante simpático el ministro Massa hablando de crear dos millones de puestos de trabajo. Pensar que la cantidad de empleados en el sector privado está estancada desde el año 2011 en torno a los seis millones. No solo eso, sino que además el nivel de producción también está en niveles similares a los del 2011. De hecho, cuando uno mira el producto per cápita argentino está 15% por debajo. Y eso en realidad ocurre básicamente porque no hay inversión. No hay inversión porque en Argentina es imposible ganar dinero con la presión fiscal escandalosa que hay”, criticó el libertario.