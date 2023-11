Debate presidencial: Massa habló sobre las consecuencias de la idea de Milei de no comerciar con China y Brasil

“Como liberal libertario creo profundamente en la apertura del comercio internacional. Los países más abiertos en el mundo tienen un ingreso per capita nueve veces mayor que los cerrados. Pero el Estado no debe interferir; no tiene por qué meterse a decir con quién debemos comercializar. El mejor ejemplo de esto es el Mercosur, que se convirtió en un estorbo. Es mentira eso de que no hay que comercializar con China o con Brasil. Pero es cuestión de los privados; no debe meterse el Estado, porque cada vez que se mete genera corrupción. Por otro lado, sistemáticamente he señalado mi voluntad de alineación con Estados Unidos, Israel y el mundo libre. Como Estado, no estoy dispuesto a tener relaciones con aquellos países que no respetan la democracia”, dijo Milei.