Massa y Milei en lo ejes de Educación y Salud: aranceles sí o no y chicanas por el test psicotécnico

Cruces por los aranceles

En los minutos de debate, Mieli le enrostró a Massa que el justicialismo lleva 16 años en el poder y que no implementó nada de todo lo que propuso. Le echó en cara también que las métricas en educación no son favorables; que sólo el 16% de las personas termina en tiempo y forma el secundario y que el 30% ni siquiera lo termina. También que el 50% de los chicos no entiende lo que lee. Criticó que hable de destinar tantos fondos a las universidades cuando hay chicos que no terminan el secundario. “Están poniendo el carro delante de los caballos”, disparó. Añadió que a la gente no le alcanza para alimentarse y que si no se alimentan no se puede estudiar.