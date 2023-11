Drones y manos solidarias: 12.000 árboles y un nuevo bosque para Tucumán

“Lo más importante es el legado que les dejamos a los chicos. Y creo que no hay nada mejor que el ejemplo; ella es la que más entusiasmo tenía por venir. Hace no sé cuántas semanas me dice ‘mamá, ¿cuándo vamos a plantar los árboles?’. No importa el calor, ni que sea domingo; es muy lindo ver cómo se plantan, cómo crecen los árboles y el impacto que tiene en los chicos”, dijo Milena Bertani, que fue con su hija Felicitas (4). Milena, además, es biotecnóloga y forma parte de ReForest Latam, una startup tucumana de soluciones climáticas que busca restaurar ecosistemas para mitigar el cambio climático: la empresa surgió para escalar Conscientes a un nivel mayor; será Reforest la encargada de dispersar las semillas inteligentes (desarrolladas por Milena) para seguir reforestando.